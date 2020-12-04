В Македонии митинговали против переименования страны

В столице Македонии Скопье прошли протесты против переименования страны в Республику Северная Македония.

В столице Македонии Скопью в воскресенье, 18 ноября, прошли протесты против переименования страны в Республику Северная Македония. Об этом пишет Радио Свобода.

Несмотря на дождь, возле здания парламента собралось более тысячи человек.

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Напомним, ранее парламент Македонии проголосовал за изменение названия страны и разблокировал ее вступление в НАТО. За предложение правительства начать внесении изменений в Конституцию об изменении названия проголосовали 80 депутатов из 120.

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