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В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго

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Вулкан Фуэго высотой 3763 метра расположен на западе Гватемалы. Он относится к тихоокеанскому вулканическому поясу и очень активен.
Извержение вулкана Фуэго в Гватемале
Извержение вулкана Фуэго в Гватемале

В Гватемале началось новое извержение вулкана Фуэго. Объявлена эвакуация местного населения. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 19 ноября.

В частности, власти Гватемалы призвали 10 общин в окрестностях вулкана эвакуироваться в безопасные районы из-за увеличения силы его извержения.

В этих общинах проживает не менее 2 тысяч человек. На данный момент три общины намерены отправиться в безопасные районы.

Вулкан Фуэго высотой 3763 метра расположен на западе Гватемалы. Он относится к тихоокеанскому вулканическому поясу и очень активен.

В июне нынешнего 2018 года в результате извержения Фуэго погибли 194 человека и еще 234 пропали без вести.

Также сообщалось, что самый активный вулкан Европы Этна на итальянском острове Сицилия сползает в Средиземное море. Это угрожает жителям Средиземноморья разрушительным цунами.

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Теги: Извержения вулканов, вулканы, эвакуация, извержение, вулкан, Гватемала
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Источник: korrespondent.net

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