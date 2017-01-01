В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго

Вулкан Фуэго высотой 3763 метра расположен на западе Гватемалы. Он относится к тихоокеанскому вулканическому поясу и очень активен.

В Гватемале началось новое извержение вулкана Фуэго. Объявлена эвакуация местного населения. Об этом сообщает Associated Press в понедельник, 19 ноября.

В частности, власти Гватемалы призвали 10 общин в окрестностях вулкана эвакуироваться в безопасные районы из-за увеличения силы его извержения.

В этих общинах проживает не менее 2 тысяч человек. На данный момент три общины намерены отправиться в безопасные районы.

Вулкан Фуэго высотой 3763 метра расположен на западе Гватемалы. Он относится к тихоокеанскому вулканическому поясу и очень активен.

В июне нынешнего 2018 года в результате извержения Фуэго погибли 194 человека и еще 234 пропали без вести.

Также сообщалось, что самый активный вулкан Европы Этна на итальянском острове Сицилия сползает в Средиземное море. Это угрожает жителям Средиземноморья разрушительным цунами.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet