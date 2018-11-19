Во Франции возобновились протесты

В частности, в понедельник утром подобные акции были замечены в таких крупных городах, как Бордо, Тулуза и Лион.

В ряде французских городов возобновились масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Об этом сообщает газета Figaro в понедельник, 19 ноября.

Участники акций - "желтые жилеты", получивших такое название из-за того, что протестующие надевают светоотражающие жилеты соответствующего цвета, - блокируют своими автомобилями проезжую часть.

В частности, в понедельник утром подобные акции были замечены в таких крупных городах, как Бордо, Тулуза и Лион.

Один из организаторов акции в Роане заявил телеканалу BFM, что участники протестов ждут "жеста со стороны правительства" для урегулирования ситуации.

"Нужно провести встречу между "желтыми жилетами" и правительством. Мы официально запрашиваем такую встречу. Мы просим президента Макрона нас выслушать, потому что нас много, и мы из разных слоев населения. Мы хотим, чтобы нас приняли в Елисейском дворце", - сказал он.

Напомним, массовые акции против повышения цен на топливо начались 17 ноября, в них приняли участие около 300 тысяч человек. По данным МВД Франции, во время протестов один человек погиб, еще 400 пострадали.

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