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Во Франции возобновились протесты

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В частности, в понедельник утром подобные акции были замечены в таких крупных городах, как Бордо, Тулуза и Лион.
Французы протестуют против роста цен на топливо
Французы протестуют против роста цен на топливо
twitter.com/jlrochat1

В ряде французских городов возобновились масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Об этом сообщает газета Figaro в понедельник, 19 ноября.

Участники акций - "желтые жилеты", получивших такое название из-за того, что протестующие надевают светоотражающие жилеты соответствующего цвета, - блокируют своими автомобилями проезжую часть.

В частности, в понедельник утром подобные акции были замечены в таких крупных городах, как Бордо, Тулуза и Лион.

Один из организаторов акции в Роане заявил телеканалу BFM, что участники протестов ждут "жеста со стороны правительства" для урегулирования ситуации.

"Нужно провести встречу между "желтыми жилетами" и правительством. Мы официально запрашиваем такую встречу. Мы просим президента Макрона нас выслушать, потому что нас много, и мы из разных слоев населения. Мы хотим, чтобы нас приняли в Елисейском дворце", - сказал он.

Напомним, массовые акции против повышения цен на топливо начались 17 ноября, в них приняли участие около 300 тысяч человек. По данным МВД Франции, во время протестов один человек погиб, еще 400 пострадали.

 

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Теги: топливо, Франция, повышение цен, акция, Акция протеста
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Источник: korrespondent.net

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