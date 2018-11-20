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В Испании поезд сошел с рельсов, есть жертвы

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Авария произошла на перегоне между городами Тарраса и Манреса. В поезде было 150 пассажиров.

В испанской провинции Каталония пассажирский поезд сошел с рельсов. Один человек погиб и не менее десяти пострадали.

Об этом сообщает Vanguardia со ссылкой на местные власти во вторник, 20 ноября.

Авария произошла на перегоне между городами Тарраса и Манреса примерно в 6.15 по Киеву.

Согласно предварительной информации, с путей сошли два последних вагона пригородного состава компании Rodalies. В поезде было 150 человек. Причиной инцидента мог стать оползень, вызванный сильными дождями.

На место аварии прибыли 14 расчетов пожарных и восемь машин скорой помощи.

Ранее в Испании эвакуировали железнодорожные вокзалы в Барселоне и в Мадриде из-за пряжки в форме ручной гранаты, которую везла в чемодане одна из пассажирок.

Также сообщалось, что на Тайване сошел с рельсов скоростной поезд Puyuma Express. Тогда погибли 22 человека, 171 пострадал.

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Теги: Испания, Поезд, видео, авария, поезда, Каталония, погиб, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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