В России обвалился мост: шесть пострадавших
Обрушение автомобильного моста через реку произошло днем.
Читай также: В Приморском крае России рухнул автомобильный мост, есть погибший
В Воронежской области в Российской Федерации 21 ноября около 16:20 по местному времени обвалился автомобильный мост через реку Савала. В результате происшествия были травмированы шесть человек.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС РФ.
По предварительной информации, пострадали шесть человек. В российском ведомстве указали, что “жизнеобеспечение населения не нарушено“, и есть два объездных пути.
Как сообщалось 5 ноября, в Ханты-Мансийском автономном округе России 2 человека погибли и 7 получили травмы при обрушении моста.