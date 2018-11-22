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В России обвалился мост: шесть пострадавших

Комментариев: 4
Обрушение автомобильного моста через реку произошло днем.
В регионе есть еще два объездных пути
В регионе есть еще два объездных пути
mchs.gov.ru

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В Воронежской области в Российской Федерации 21 ноября около 16:20 по местному времени обвалился автомобильный мост через реку Савала. В результате происшествия были травмированы шесть человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС РФ.

По предварительной информации, пострадали шесть человек. В российском ведомстве указали, что “жизнеобеспечение населения не нарушено“, и есть два объездных пути.

Как сообщалось 5 ноября, в Ханты-Мансийском автономном округе России 2 человека погибли и 7 получили травмы при обрушении моста.

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Теги: Россия, мост, обрушение
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Комментариев (4)
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GALE    22.11.2018, 12:06
Оценка:  -1
GALE
Свидомиты ликуют.
Хитрый-Лис    22.11.2018, 11:59
Оценка:  +1
Хитрый-Лис
Да ладно , это малинькое приключение районного масштаба, а Вот у хАхлов чё?
Gagarinn    22.11.2018, 11:24
Оценка:  +1
Gagarinn
Ждем продолжение флешмоба
ВосставшийИзБана    22.11.2018, 10:49
Оценка:  +9
ВосставшийИзБана
Вместо того, чтобы в Крым мост строить, лучше бы уже имеющиеся отремонтировали.
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