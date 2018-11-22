В России обвалился мост: шесть пострадавших

Обрушение автомобильного моста через реку произошло днем.

В регионе есть еще два объездных пути mchs.gov.ru

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В Воронежской области в Российской Федерации 21 ноября около 16:20 по местному времени обвалился автомобильный мост через реку Савала. В результате происшествия были травмированы шесть человек.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС РФ.

По предварительной информации, пострадали шесть человек. В российском ведомстве указали, что “жизнеобеспечение населения не нарушено“, и есть два объездных пути.

Как сообщалось 5 ноября, в Ханты-Мансийском автономном округе России 2 человека погибли и 7 получили травмы при обрушении моста.