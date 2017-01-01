Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Церковь Сатаны обвинила Netflix и Warner Brothers в плагиате

Комментариев: 0
Американские сатанисты обвинили кинокомпании в нарушении авторских прав.
Сатанисты требовали от компаний 50 миллионов долларов
Сатанисты требовали от компаний 50 миллионов долларов
thesatanictemple.com

Читай также: На кладбище в Шабо вандалы залезли в склеп и устроили пьянку

В США Церковь Сатаны (Satanic Temple) обвинила Netflix и Warner Bros в плагиате и подала на кинокомпании в суд из-за сериала ужасов Леденящие душу приключения Сабрины.

Как сообщает The Guardian, сатанисты требовали от компаний 50 миллионов долларов за то, что те использовали копии созданной адептами Сатаны статуи Бафомета в нескольких выпусках сериалов.

Отмечается, что стороны уже уладили конфликт.

Читай также: В Греции туристы покончили с собой в ходе сатанистского обряда

"Сатанинская церковь рада объявить, что иск, который недавно был подан против Warner Bros и Netflix, был дружно урегулирован. Уникальные элементы статуи Бафомета Сатанинской церкви были указаны в титрах эпизодов, которые уже были сняты. Остальные условия урегулирования подлежат соглашению о конфиденциальности", - говорится в заявлении Сатанинской церкви.

Кинокомпании не делали заявлений касательно урегулирования исков.

Ранее, в Гане пастор-сатанист во время выступления по телевидению заявил, что с рождения был слугой дьявола и за двадцать лет принес в жертву несколько сотен человек.

Поделись:
Теги: США, Церковь Сатаны, сатанисты, Netflix, Warner Brothers, плагиат
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь