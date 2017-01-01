Церковь Сатаны обвинила Netflix и Warner Brothers в плагиате

Американские сатанисты обвинили кинокомпании в нарушении авторских прав.

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В США Церковь Сатаны (Satanic Temple) обвинила Netflix и Warner Bros в плагиате и подала на кинокомпании в суд из-за сериала ужасов Леденящие душу приключения Сабрины.

Как сообщает The Guardian, сатанисты требовали от компаний 50 миллионов долларов за то, что те использовали копии созданной адептами Сатаны статуи Бафомета в нескольких выпусках сериалов.

Отмечается, что стороны уже уладили конфликт.

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"Сатанинская церковь рада объявить, что иск, который недавно был подан против Warner Bros и Netflix, был дружно урегулирован. Уникальные элементы статуи Бафомета Сатанинской церкви были указаны в титрах эпизодов, которые уже были сняты. Остальные условия урегулирования подлежат соглашению о конфиденциальности", - говорится в заявлении Сатанинской церкви.

Кинокомпании не делали заявлений касательно урегулирования исков.

Ранее, в Гане пастор-сатанист во время выступления по телевидению заявил, что с рождения был слугой дьявола и за двадцать лет принес в жертву несколько сотен человек.