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Вопрос Донбасса обсудят в Берлине и Вене - ОБСЕ

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В Берлине будут заседать политдиректора "четверки", а в Вене состоится заседание постоянного совета в ОБСЕ.
Украинский вопрос рассмотрят на заседании совета ОБСЕ в Вене
Украинский вопрос рассмотрят на заседании совета ОБСЕ в Вене

На следующей неделе в Берлине и Вене состоится обсуждение выполнения минских соглашений. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик на брифинге в Минске, передает Интерфакс-Украина.

"В понедельник в Берлине состоится встреча нормандского формата в рамках контрольного механизма, предусмотренного декларацией лидеров нормандской четверки от 12 февраля 2015 года", - сказал Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ отметил, что приветствует это совещание, "поскольку оно свидетельствует о взаимодействии "нормандского" и "минского" форматов".

Кроме того, проинформировал Сайдик, в четверг состоится заседание постоянного совета в ОБСЕ в Вене, посвященное Украине.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что на следующей неделе в Берлине состоится встреча в нормандском формате на уровне политических директоров внешнеполитических ведомств.

 

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Теги: донбасс, ОБСЕ, переговоры в Минске, минские договоренности, нормандская четверка, сайдик
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Источник: korrespondent.net

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