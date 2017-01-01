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Подстава для отца. У Иванки Трамп проблемы

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Дочь и советница американского президента воспользовалась личной почтой для государственных нужд. Казалось бы, ну и что. Но для США это очень болезненный вопрос.
Ианка Трамп допустила ошибку
Ианка Трамп допустила ошибку

Иванка Трам чуть ли ни главная любимица президента США Дональда Трампа. Ни для кого не секрет, что отец в ней души не чает, даже официальную должность ей дал – собственного советника.

Но оказалось, что к государственной деятельности любимая дочь была не очень готова. Пользовалась небезопасной личной почтой по рабочим вопросам. Казалось бы, ну и что. Да то, что сам Трамп жестко критиковал за такое же нарушение Хиллари Клинтон. Чуть ли не в тюрьму призывал посадить.

А к любимой дочери Дональд будет более благосклонен?

Что нарушила

Дочь и советник президента США Иванка Трамп в нарушение регламента использовала личную почту для служебной переписки, сообщает The Washington Post.

По данным издания, дочь Трампа пользовалась почтой, зарегистрированной на общем домене с ее мужем Джаредом Кушнером, в течение большей части 2017 года, отправляя сотни писем сотрудникам Белого дома и правительства США.

Юристы Иванки Трамп подтвердили журналистам, что она иногда пользовалась личным почтовым ящиком, пока не была предупреждена о правилах, запрещающих его использование в служебных целях. При этом письма Иванки Трамп никогда не содержали секретных сведений, подчеркнули ее представители.

Трамп без ума от Иванки

Не только Иванка

Адвокат Иванки говорит, что все письма, связанные с правительственными делами, были переданы в распоряжение администрации несколько месяцев назад и что ни одно из этих писем не содержало секретной информации.

Джаред Кушнер - муж Иванки и тоже советник американского президента - занимался тем же самым на протяжении первых семи месяцев президентства Трампа.

Начиная с сентября 2017 года издание The New York Times раскрывало то, как шесть советников Дональда Трампа "время от времени" использовали личные адреса электронной почты для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с их деятельностью в Белом доме.

Среди них, кроме Иванки также Стивен Бэннон - бывший стратег президента, Райнс Прибус, глава аппарата Белого дома, или менее известные Гэри Кон и Стивен Миллер.

По стопам Хиллари

В ходе президентской кампании 2016 года Дональд Трамп обвинял Хиллари Клинтон в использовании личной почты для служебной переписки на посту госсекретаря США. Даже ФБР проводило расследование на этот счет, но в итоге не стало предъявлять обвинение Клинтон. Однако этот скандал сказался на рейтинге Клинтон и не позволил ей победить на выборах президента США.

В случае с Хиллари Клинтон ее личные электронные письма, связанные со служебными делами, не были переданы в Государственный департамент, во главе которого она стояла, в то время как 110 мейлов содержали секретную информацию, что было обнаружено в ходе расследования ФБР.

Будет ли Трамп столь же суров с собственной дочерью, как с Хиллари Клинтон, своей соперницей на президентских выборах 2016 года? - задумываются американцы.

Получается, что Иванка – главное сокровище в жизни Трампа, попала в яму, которую он своими руками выкопал для Хиллари.

Демократическая партия точно не упустит такой возможности для критики президента.

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Теги: США, Хиллари Клинтон, Дональд Трамп, переписка, Иванка Трамп
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Источник: korrespondent.net

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