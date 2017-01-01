Подстава для отца. У Иванки Трамп проблемы

Дочь и советница американского президента воспользовалась личной почтой для государственных нужд. Казалось бы, ну и что. Но для США это очень болезненный вопрос.

Иванка Трам чуть ли ни главная любимица президента США Дональда Трампа. Ни для кого не секрет, что отец в ней души не чает, даже официальную должность ей дал – собственного советника.

Но оказалось, что к государственной деятельности любимая дочь была не очень готова. Пользовалась небезопасной личной почтой по рабочим вопросам. Казалось бы, ну и что. Да то, что сам Трамп жестко критиковал за такое же нарушение Хиллари Клинтон. Чуть ли не в тюрьму призывал посадить.

А к любимой дочери Дональд будет более благосклонен?

Что нарушила

Дочь и советник президента США Иванка Трамп в нарушение регламента использовала личную почту для служебной переписки, сообщает The Washington Post.

По данным издания, дочь Трампа пользовалась почтой, зарегистрированной на общем домене с ее мужем Джаредом Кушнером, в течение большей части 2017 года, отправляя сотни писем сотрудникам Белого дома и правительства США.

Юристы Иванки Трамп подтвердили журналистам, что она иногда пользовалась личным почтовым ящиком, пока не была предупреждена о правилах, запрещающих его использование в служебных целях. При этом письма Иванки Трамп никогда не содержали секретных сведений, подчеркнули ее представители.

Трамп без ума от Иванки

Не только Иванка

Адвокат Иванки говорит, что все письма, связанные с правительственными делами, были переданы в распоряжение администрации несколько месяцев назад и что ни одно из этих писем не содержало секретной информации.

Джаред Кушнер - муж Иванки и тоже советник американского президента - занимался тем же самым на протяжении первых семи месяцев президентства Трампа.

Начиная с сентября 2017 года издание The New York Times раскрывало то, как шесть советников Дональда Трампа "время от времени" использовали личные адреса электронной почты для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с их деятельностью в Белом доме.

Среди них, кроме Иванки также Стивен Бэннон - бывший стратег президента, Райнс Прибус, глава аппарата Белого дома, или менее известные Гэри Кон и Стивен Миллер.

По стопам Хиллари

В ходе президентской кампании 2016 года Дональд Трамп обвинял Хиллари Клинтон в использовании личной почты для служебной переписки на посту госсекретаря США. Даже ФБР проводило расследование на этот счет, но в итоге не стало предъявлять обвинение Клинтон. Однако этот скандал сказался на рейтинге Клинтон и не позволил ей победить на выборах президента США.

В случае с Хиллари Клинтон ее личные электронные письма, связанные со служебными делами, не были переданы в Государственный департамент, во главе которого она стояла, в то время как 110 мейлов содержали секретную информацию, что было обнаружено в ходе расследования ФБР.

Будет ли Трамп столь же суров с собственной дочерью, как с Хиллари Клинтон, своей соперницей на президентских выборах 2016 года? - задумываются американцы.

Получается, что Иванка – главное сокровище в жизни Трампа, попала в яму, которую он своими руками выкопал для Хиллари.

Демократическая партия точно не упустит такой возможности для критики президента.