Дело Скрипалей: Скотланд-Ярд показал новые видео

Полиция Лондона опубликовала новые видеозаписи с подозреваемыми в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль.

Скотланд-Ярд обнародовал три новые видеозаписи, относящиеся к расследованию дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

По информации британской полиции, на видео зафиксированы двое подозреваемых в отравлении Скрипалей - Александр Петров и Руслан Боширов. Также представлена фотография флакона, в котором предположительно находилось отравляющее вещество Новичок.

Фото: news.met.police.uk

"Запись с камер слежения двух подозреваемых, известных под псевдонимами Александр Петров и Руслан Боширов, демонстрирует, как они прибывают и перемещаются по Солбсери в воскресенье, 4 марта. Фотографии специально сделанной модели поддельного флакона из-под духов также представлены, в то время как следователи из контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда продолжают расследование", - говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

Полиция также призвала всех, кто в период со 2 по 4 марта мог видеть подозреваемых, коробку или флакон из-под поддельных духов Nina Ricci, сообщить об этом следствию.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте на территории Великобритании нервно-паралитическим веществом Новичок были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Британия уверена в причастности России к инциденту. В отравлении Скрипалей подозревают российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова. При этом Москва утверждает, что не имеет ничего общего с происшествием в Солсбери.

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