Эйфелеву башню закроют для посещения

Из-за акций протест, которые будут проходить на Марсовом поле в Париже, Эйфелева башня будет закрыта для посещения 24 ноября.

В Париже закроют для посещений Эйфелеву башню twitter.com/laTourEiffel

Эйфелеву башню в Париже закроют для посетителей в субботу, 24 ноября, в связи с запланированной манифестацией "желтых жилетов".



"Из-за демонстраций, которые будут проходить на Марсовом поле, я буду закрыта для посещения в субботу, 24 ноября", – говорится в сообщении достопримечательности в Twitter.







Президент Франции Эммануэль Ожидается, что в массовых манифестациях в ближайшие выходные примут участие около 30 тысяч человек из других городов. Протестующие называют себя "желтыми жилетами" – в соответствии с цветом светоотражающей накидки, которую водители надевать в опасных ситуациях.Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на повышении налогов на топливо

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet