В Индии 30 человек утонули после падения автобуса в канал

Автобус упал в канал боком. Двери оказались заблокированы, поэтому мало кто сумел спастись.

ДТП произошло в 105 км от города Бангалор Times of India

Не менее 30 человек погибли в южном индийском штате Карнатака при падении автобуса в канал. Об этом сообщает NDTV в субботу, 24 ноября.

Инцидент произошел в 105 км от города Бангалор. Автобус упал в канал, идущий вдоль дороги, и лег боком на дно, заблокировав двери, поэтому мало кто сумел из него выбраться. Спаслось лишь четыре человека.

По информации очевидцев происшествия, водитель автобуса не справился с управлением.

Среди десятков погибших оказалось пятеро детей.

Ранее в Германии на дороге между городами Цирндорф и Аммерндорф столкнулись два школьных автобуса. Пострадали 19 человек.

А в американском штате Миссисипи из-за сложных погодных условий перевернулся пассажирский автобус – два человека погибли, более 40 получили ранения.

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