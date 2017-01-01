Канадский министр рассказал о свече памяти жертв Голодомора

Харджит Саджан рассказал, что вместе с детьми зажжет свечу в память жертв геноцида украинского народа.

Министр обороны Канады Харджит Саджан пообещал зажечь свечу в память о жертвах Голодомора. Об этом он в субботу, 24 ноября, написал на своей странице в Twitter.

Он подчеркнул, что мир должен помнить о жертвах Голодомора и передавать эту память следующим поколениям.

"Сегодня в 16 часов вместе с детьми я зажгу свечу в память о Голодоморе - геноциде украинского народа. Важно учить этому наших детей", - отметил Саджан.

Напомним, Канада стала первым государством мира после Украины, признавшим Голодомор актом геноцида украинцев еще в 2008 году. С того времени в стране на официальном уровне отмечается День памяти жертв Голодоморов.

Напомним, накануне президент Порошенко заявил, что уже около 30 стран признали Голодомор геноцидом украинского народа.

Напомним, в субботу, 24 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора в 1932-1933 годах. По данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи, потери населения в Украине из-за сверхсмертности во время Голодомора в 1930-х годах составляли 3,9 млн человек.

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