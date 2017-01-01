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Канада всегда будет защищать Украину - Фриланд

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Народ Украины имеет право на самоопределение и Канада всегда будет выступать против попыток его ограничить.
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд
Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Канада всегда будет поддерживать Украину в отражении агрессивных нападений со стороны России, сообщает в воскресенье, 25 ноября, Укринформ.

Отмечается, что такое заявление министр сделала по случаю 85-й годовщины Голодомора.

"Канада всегда вместе с Украиной будет выступать против попыток ограничить его право на самоопределение, в том числе Россией, и будет защищать народ Украины, ее суверенитет и территориальную целостность", - сказала Фриланд.

Она напомнила, что организаторы Голодомора-геноцида хотели сломить волю украинской нации и отрицали свои действия.

"Попытка уничтожить украинский дух провалилась. Сегодня и всегда мы помним эту ужасную главу в истории человечества и чтим память жертв", - подчеркнула министр.

Как известно, Канада стала первой государством мира после Украины, которая признала Голодомор актом геноцида украинцев еще в 2008 году. С того времени в стране на официальном уровне отмечается День памяти жертв Голодоморов.

Как сообщалось, канадский министр обороны Харджит Саджан рассказал о свече памяти жертв Голодомора.

Напомним, в субботу, 24 ноября, в Украине отмечается День памяти жертв Голодомора в 1932-1933 годах. По данным Института демографии и социальных исследований имени Птухи, потери населения в Украине из-за сверхсмертности во время Голодомора в 1930-х годах составляли 3,9 млн человек.

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Теги: Голодомор, Канада, МИД, Фриланд
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Источник: korrespondent.net

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