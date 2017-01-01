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США призвали Путина и Порошенко к переговорам

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Власти США призывают лидеров Украины и РФ Петра Порошенко и Владимира Путина напрямую участвовать в урегулировании конфликта.
Путина и Порошенко призвали к прямым переговорам
Путина и Порошенко призвали к прямым переговорам
АР


Государственный департамент США Майк Помпео призвал президента Украины Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина к прямым переговорам после конфликта, произошедшего в Керченском проливе. Об этом говорится в заявление главы Госдепа США.

"Обе стороны должны проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства и договора. Мы призываем президентов Порошенко и Путина напрямую участвовать в урегулировании этой ситуации. В связи с этим мы вновь подтверждаем нашу поддержку формата Нормандской четверки", – сказано в сообщении.

Кроме того, Помпео призвал Россию освободить украинских моряков и захваченные украинские корабли.

Напомним, вечером 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих. ФСБ России обвинила украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ".

В связи обострением ситуации президент Петр Порошенко созвал военный кабинет, СНБО и направил в Верховную Раду предложение о введении военного положения на 60 дней. 26 ноября парламент принял законопроект о введении военного положения в Украине на 30 дней.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

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Теги: США, Путин, Порошенко, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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