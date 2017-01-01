В Норвегии будут использовать биотопливо из мертвой рыбы

В частности, на таком экологическом топливе смогут ходить круизные лайнеры.

В Норвегии отходы рыбной промышленности будут использовать как топливо для кораблей. Соответствующее решение проработано в инициативе по созданию экологической альтернативы для круизных лайнеров.

Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на Science Alert.

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Остатки от рыбы, обработанной в пищевой промышленности, смешанные с другими органическими отходами будут использованы для производства биогаза, который затем будут сжижать и расходовать вместо топлива из полезных ископаемых на круизных лайнерах норвежской компании Hurtigruten.

В распоряжении компании находится флот из 17 кораблей, и к 2021 году она планирует перевести по крайней мере шесть из них на использование биогаза, который гораздо чище дизеля или других видов нефтяного топлива, а также на большие батареи, где будет храниться запас энергии от возобновляемых источников.

Биогаз можно получить из большинства разновидностей органических отходов, ускоряя естественные процессы разложения, чтобы собрать весь получающийся в ходе таких реакций метан. Органические отходы производятся любой пищевой промышленностью, но их обычно просто выбрасывают, тем самым еще больше загрязняя окружающую среду.

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Так как стандартное дизельное топливо, которое используется на кораблях, сейчас совершенно не соответствует экологическим стандартам, вскоре в той же Норвегии его собираются запрещать к использованию на земле и рядом с ней.

Стоит отметить, что по уровню выброса вредных газов при использовании дизеля один большой круизный лайнер может произвести за день столько же вреда, сколько миллион автомобилей на дороге.

Hurtigruten уже сейчас строит три новых гибридных лайнера, и их конструкция должна быть закончена в ближайшие три года.

Как сообщалось 1 октября, 4 города в Украине намерены полностью перейти на “зеленую“ энергетику.