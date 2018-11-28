Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Грузии начался второй тур президентских выборов

Комментариев: 0
За президентское кресло сражаются провластный независимый кандидат Саломе Зурабишвили, и оппозиционер Григол Вашадзе.
Голосование на выборах в Грузии
Голосование на выборах в Грузии

В среду, 28 ноября, в Грузии начался голосование второго тура президентских выборов. Граждане страны выбирают нового лидера на следующие шесть лет.

Во второй тур прошли независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии Грузинская мечта, и Григол Вашадзе - оппозиционер от объединения Сила в Единстве, в которую входит Единое национальное движение экс-президента Михаила Саакашвили. Они набрали почти одинаковое количество голосов по итогам первого тура, который прошел 28 октября.

Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на члена правящей партии Грузинская мечта Тамару Чугошвили, избирательный процесс проходит спокойно.

"Насколько нам известно, все проходит мирно и спокойно… Есть попытки провокаций со стороны определенных лиц. Однако ЦИК Грузии и МВД максимально мобилизованы, чтобы не допустить каких-либо инцидентов и провокаций", - заявила Чугошвили на брифинге и призвала население к активности.

Ранее сообщалось, что власть Грузии перед выборами решила списать долги каждому шестому.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Грузия, Выборы, голосование, президентские выборы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь