Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Израиль опроверг данные о потере самолета в Сирии

Комментариев: 0
Ранее появилась информация, что сирийская ПВО сбила израильский военный самолет и четыре ракеты к югу от Дамаска.
Израильский истребитель F-15
Израильский истребитель F-15

Израильские военные опровергли сообщения о том, что они потеряли военный самолет во время авианалета на Сирию. Об этом в четверг, 29 ноября сообщило агентство Reuters.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сирийские системы ПВО сбили при отражении атаки на пригород Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты.

В районе, где, как утверждается, произошел инцидент, имеет свой центр связи и логистики группировка Хезболла, поддерживаемая Ираном, отмечает агентство.

В армейской пресс-службе Израиля подчеркнули, что "сообщения о повреждении израильского самолета или иных израильских воздушных целей не соответствуют действительности".

Также израильские военные сообщили, что зафиксировали запуск сирийской ракеты земля-воздух в направлении открытой зоны на Голанских высотах. Однако пока не ясно, достигла ли она территории Израиля.

Как сообщал Корреспондент.net, в начале РФ завершила поставку в Сирию систем противовоздушной обороны С-300.

Российские власти предприняли такой шаг после инцидента с военным самолетом Ил-20, который сбили сирийские системы ПВО, пытаясь отбить атаку израильской авиации на Латакию.

Напомним, Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года. В прошлые месяцы израильская авиация неоднократно наносила удары по сирийским военным объектам, на которых, по информации Тель-Авива, находились иранские военные или бойцы Хезболлы. 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: самолет, Израиль, Сирия, авиаудары по Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь