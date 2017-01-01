Израиль опроверг данные о потере самолета в Сирии

Ранее появилась информация, что сирийская ПВО сбила израильский военный самолет и четыре ракеты к югу от Дамаска.

Израильские военные опровергли сообщения о том, что они потеряли военный самолет во время авианалета на Сирию. Об этом в четверг, 29 ноября сообщило агентство Reuters.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сирийские системы ПВО сбили при отражении атаки на пригород Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты.

В районе, где, как утверждается, произошел инцидент, имеет свой центр связи и логистики группировка Хезболла, поддерживаемая Ираном, отмечает агентство.

В армейской пресс-службе Израиля подчеркнули, что "сообщения о повреждении израильского самолета или иных израильских воздушных целей не соответствуют действительности".

During a Syrian surface-to-air missile launching, one launch was identified towards an open area in the Golan Heights. At this point, it remains unclear if the launch indeed landed in Israeli territory. IDF troops are searching the area. — Israel Defense Forces (@IDF) 29 ноября 2018 г.

Также израильские военные сообщили, что зафиксировали запуск сирийской ракеты земля-воздух в направлении открытой зоны на Голанских высотах. Однако пока не ясно, достигла ли она территории Израиля.

Российские власти предприняли такой шаг после инцидента с военным самолетом Ил-20, который сбили сирийские системы ПВО, пытаясь отбить атаку израильской авиации на Латакию.

Напомним, Сирия и Израиль формально находятся в состоянии войны с 1973 года. В прошлые месяцы израильская авиация неоднократно наносила удары по сирийским военным объектам, на которых, по информации Тель-Авива, находились иранские военные или бойцы Хезболлы.

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