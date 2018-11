Израиль опроверг данные о потере самолета в Сирии

Израильские военные опровергли сообщения о том, что они потеряли военный самолет во время авианалета на Сирию. Об этом в четверг, 29 ноября сообщило агентство Reuters.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сирийские системы ПВО сбили при отражении атаки на пригород Дамаска израильский военный самолет и четыре ракеты.

В районе, где, как утверждается, произошел инцидент, имеет свой центр связи и логистики группировка Хезболла, поддерживаемая Ираном, отмечает агентство.

В армейской пресс-службе Израиля подчеркнули, что "сообщения о повреждении израильского самолета или иных израильских воздушных целей не соответствуют действительности".

During a Syrian surface-to-air missile launching, one launch was identified towards an open area in the Golan Heights. At this point, it remains unclear if the launch indeed landed in Israeli territory. IDF troops are searching the area.