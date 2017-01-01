Сбербанк РФ заявил, что его атаковали хакеры сразу из 6 стран

DDoS-атаки производились через спутник сразу из шести стран.

Российский Cбербанк за последние два дня подвергся шести хакерским атакам очень сильной мощности. DDoS-атаки производились через спутник с не менее чем 100 серверов из шести стран.

Об этом заявил зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает ТАСС.

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“То, что происходит последние несколько дней, вызвало у нас определенное беспокойство. Вчера и позавчера ресурсы Сбербанка были атакованы не менее шести раз. Общая длительность этих DDoS-атак была не менее 1,5 часа. Одна из атак длилась около 27 минут. Это беспрецедентная по длительности атака, которая осуществлялась с помощью новых технологий с применением технологии спутника и сокрытия адресов отправителя. По нашим оценкам, она осуществлялась весьма профессионально, в рамках этой атаки атакующий активно исследовал уровень нашей защиты. На ресурсы банка эти атаки не повлияли“, - сказал Кузнецов.

Кузнецов отметил, что атаки могли осуществляться из-за рубежа.

“С большой вероятностью они были осуществлены из-за рубежа. И из тех материалов, которые у нас есть, видно, что атаки были с более чем 100 серверов, размещенных в шести странах мира“, - сказал банкир.

Сбербанк уже передал необходимые материалы по инцидентам в госорганы.

Как сообщалось 17 ноября, хакеры пытались совершить кибератаку на госорганы Украины.