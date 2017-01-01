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Сбербанк РФ заявил, что его атаковали хакеры сразу из 6 стран

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DDoS-атаки производились через спутник сразу из шести стран.
Обстоятельства инцидента проверяют правоохранители
Обстоятельства инцидента проверяют правоохранители
sberbank.ru

Российский Cбербанк за последние два дня подвергся шести хакерским атакам очень сильной мощности. DDoS-атаки производились через спутник с не менее чем 100 серверов из шести стран.

Об этом заявил зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает ТАСС.

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“То, что происходит последние несколько дней, вызвало у нас определенное беспокойство. Вчера и позавчера ресурсы Сбербанка были атакованы не менее шести раз. Общая длительность этих DDoS-атак была не менее 1,5 часа. Одна из атак длилась около 27 минут. Это беспрецедентная по длительности атака, которая осуществлялась с помощью новых технологий с применением технологии спутника и сокрытия адресов отправителя. По нашим оценкам, она осуществлялась весьма профессионально, в рамках этой атаки атакующий активно исследовал уровень нашей защиты. На ресурсы банка эти атаки не повлияли“, - сказал Кузнецов.

Кузнецов отметил, что атаки могли осуществляться из-за рубежа.

“С большой вероятностью они были осуществлены из-за рубежа. И из тех материалов, которые у нас есть, видно, что атаки были с более чем 100 серверов, размещенных в шести странах мира“, - сказал банкир.

Сбербанк уже передал необходимые материалы по инцидентам в госорганы.

Как сообщалось 17 ноября, хакеры пытались совершить кибератаку на госорганы Украины.

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Теги: хакер, кибератаки, Сбербанк, Россия
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