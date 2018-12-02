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Папа Римский считает, что гомосексуализм превратился в моду

Комментариев: 1
Понтифик назвал гомосексуализм "веянием моды", которая влияет на церковь. Он уверен, что священникам-гомосексуалам лучше сложить с себя сан.
Папа Пимский Франциск
Папа Пимский Франциск

Папа Римский Франциск заявил, что в обществе возникла "мода на гомосексуализм".

Соответствующая цитата появилась в книге-интервью, вышедшей в субботу, 1 декабря, в Риме.

"В наших обществах гомосексуализм превратился в моду, что определенным образом влияет на жизнь церкви", - отметил он.

По словам Франциска, гомосексуализм несовместим с церковным саном.

"Лучше, если они сложат с себя сан, нежели будут вести двойную жизнь", - заявил он о священниках-гомосексуалах.

"В духовной священнической жизни нет места таким склонностям", - подчеркнул он.

Католическая церковь традиционно оценивает гомосексуализм в качестве греха. В то же время с восшествием на Святой престол Франциска многие связывали надежды на либерализацию церкви по отношению к гомосексуалам.

"Кто я такой, чтобы судить гомосексуалов?" - заявил Франциск в 2013 году.

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Источник: Русская служба DW

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Теги: гомосексуализм, Папа Римский, католичество, гомосексуалисты, Папа Римский Франциск I
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Предаторр    02.12.2018, 05:16
Оценка:  0
Предаторр
Папа,расскажи об этом полу-пану Пuдорошенко.
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