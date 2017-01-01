Иран заявил о намерении продолжить испытания ракет

В Тегеране заявили, что страна будет продолжать испытания ракет, чтобы укрепить свою оборонную способность.

Иранские ракеты, выставленные в центре Тегерана летом 2017 года

В Иране заявили, что страна будет продолжать ракетные испытания, чтобы укрепить свою оборонную способность. Об этом в воскресенье, 2 декабря, сообщает Reuters.

Указано, что Иран отрицает обвинения США в том, что данные испытания являются нарушением резолюции.

"Ракетные испытания... проводятся для укрепления обороны и сдерживания США, и мы будем продолжать их", - заявил официальный представитель вооруженных сил Ирана Абоползал Шехарчи.

Он отметил, что подобные ракетные испытания не являются нарушением никаких ядерных договоренностей.

"Мы будем продолжать разработку и испытания ракет. Это выходит за пределы ядерных переговоров и является частью нашей национальной безопасности, для которой мы не будем просить разрешения какой-либо страны", - подчеркнул представитель Ирана.

При этом Шехарчи не подтвердил и не отрицал, что Иран действительно проводил испытания новой ракеты.

Напомним, 5 ноября вступили в силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Общего всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года.

Ранее власти Ирана пригрозили возобновить обогащение урана.

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