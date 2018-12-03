Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В массовом ДТП в Египте погибли четыре человека

Комментариев: 1
В дорожной аварии 26 человек получили травмы. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии – они в коме.
На трассе столкнулись семь транспортных средств
На трассе столкнулись семь транспортных средств
almasryalyoum.com

В египетской провинции Бени-Суэйф произошла массовая авария с участием микроавтобуса, грузовика и нескольких легковых автомашин. Об этом сообщает портал Аль-Масри аль-Йоум в понедельник, 3 декабря.

В аварии погибли четыре человека и еще 26 получили травмы. Два человека находятся в тяжелом состоянии – они в коме. У большиства пострадавших переломы и сильные ушибы.

По предварительным данным, авария произошла из-за плохой видимости на трассе.

Напомним, возле польского города Краков произошла дорожная авария, в которой пострадали девять человек – восемь из них граждане Украины.

Ранее сообщалось, что в Гонконге автобус столкнулся с такси. В результате ДТП погибли пять человек, 32 получили ранения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Египет, авария, погибли, пострадавшие, погибшие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
LifeStriker    03.12.2018, 14:14
Оценка:  0
LifeStriker
Собственно не удивительно, в Египте вообще никто не ездит по правилам
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь