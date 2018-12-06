Во Франции закрыли Сорбонну из соображений безопасности

Здание Сорбонны, расположенное в Латинском квартале в Париже, может разместить до 10 тысяч студентов ежедневно.

Сорбонна - один из старейших и действующих университетов Европы AFP

Историческое здание французского университета Сорбонны закрыли по соображениям безопасности после того, как внутрь попыталась попасть группа активистов. Об этом сообщает издание Le Figaro в четверг, 6 декабря, со ссылкой на руководство университета.

"Здание закрыто из соображений безопасности, занятия пока отменены. Молодые люди пытались проникнуть в здание перед 8 утра. Охрана их эвакуировала и закрыла дверь", - пояснили в университете.

Здание Сорбонны, расположенное в Латинском квартале в Париже, может разместить до 10 тысяч студентов ежедневно.

В других университетах, а также школах активисты тоже попытались помешать учебе. Они пытались организовать акции протеста и блокировали входы в учреждения.

Отметим, акции протеста студентов активизировались на фоне демонстраций желтых жилетов. Так, во время их акций протеста один из символов Парижа Триумфальная арка получила серьезные повреждения.

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