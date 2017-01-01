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В Нидерландах прошла акция протеста "желтых жилетов"

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По данным СМИ, акции проходят в Гааге, Роттердаме, Амстердаме, Маастрихт, Эйндховене и Алкмар.
В Нидерландах на протесты вышли сотни "желтых жилетов"
В Нидерландах на протесты вышли сотни "желтых жилетов"
ANP

В Нидерландах сразу в нескольких городах вслед за Францией и Бельгией также проходят акции "желтых жилетов". Об этом сообщает местное издание NOS в субботу, 8 декабря.

По данным СМИ, акции проходят в Гааге, Роттердаме, Амстердаме, Маастрихт, Эйндховене и Алкмар.

В Гааге полиция перекрыла митингующим доступ к Бинненхоф, в котором находятся Генеральные штаты (парламент Нидерландов) и резиденция премьер-министра, зато проводить демонстрацию было предложено на площади рядом с Бинненхоф.

Отмечается, что во всех городах акции не многочисленные. На жилетах разные надписи: на одних - недовольство политикой правительства, другие требуют доступную медицину и образование, уменьшение налогов и улучшение уровня жизни.

Напомним, в результате столкновений между "желтыми жилетами" и правоохранителями в Париже в субботу ранения получили 60 человек.

 

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Теги: Франция, протесты, Париж, Нидерланды, акции протеста, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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