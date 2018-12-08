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Выросло число пострадавших при протестах в Париже

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Всего в акции приняли участие 125 тысяч протестующих. Сообщается также о 1385 задержанных в ходе акций протестов.
Протесты "желтых жилетов" в Париже
Протесты "желтых жилетов" в Париже

В Париже во время акции протеста "желтых жилетов" в субботу, 8 декабря, пострадали 135 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер, информирует Le Figaro.

По его словам, среди раненных - семь правоохранителей. Всего правоохранители провели 1 385 задержаний, 974 человека оставили под арестом.

Всего, по данным МВД Франции, в акции приняли участие 125 тысяч протестующих.

Кровь и погромы. Крупнейшие протесты в Париже

Напомним, в Нидерландах сразу в нескольких городах вслед за Францией и Бельгией также прошли акции "желтых жилетов". 

 

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Теги: Франция, протесты, Париж, задержание, акции протеста, пострадавшие, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
NOREGA    08.12.2018, 23:18
Оценка:  0
NOREGA
Макрон и Янукович, близнецы братья, кто более матери истории ценен. Мы говорим Макрон, подразумеваем Янукович. Поганая ЕС убивает людей на французском майдане. Порошенко должен высказать свой протест и направить майданских добровольцев во Францию
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