Выросло число пострадавших при протестах в Париже

Всего в акции приняли участие 125 тысяч протестующих. Сообщается также о 1385 задержанных в ходе акций протестов.

В Париже во время акции протеста "желтых жилетов" в субботу, 8 декабря, пострадали 135 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Кристоф Кастанер, информирует Le Figaro.

По его словам, среди раненных - семь правоохранителей. Всего правоохранители провели 1 385 задержаний, 974 человека оставили под арестом.

Всего, по данным МВД Франции, в акции приняли участие 125 тысяч протестующих.

Кровь и погромы. Крупнейшие протесты в Париже

Напомним, в Нидерландах сразу в нескольких городах вслед за Францией и Бельгией также прошли акции "желтых жилетов".

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