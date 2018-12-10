Интерпол по запросу РФ объявил в розыск сообщника "террориста" Гриба

Парней обвиняют в якобы подготовке теракта в российской школе в Сочи .

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Интерпол по запросу России объявил в розыск 20-летнего гражданина Украины Стефана Капиноса по подозрению в подготовке с украинцем Павлом Грибом теракта в школе в Сочи (РФ).

Информация о розыске Капиноса указана на сайте Интерпола, передают Українськi Новини.

Подозреваемый является уроженцем Ялты. Указано, что ему инкриминируется помощь в подготовке теракта другим лицом.

Согласно информации в личном аккаунте Капиноса в соцсети ВКонтакте, на данный момент он учится в Школе дизайна в Берне (Швейцария), а ранее проживал в Харькове.

Ранее СМИ сообщили, что в деле арестованного в РФ украинца Гриба появился новый фигурант - гражданин Украины Капинос.

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Российское следствие заявляет, что якобы украинец Гриб готовил теракт на школьной линейке в Сочи совместно со своим другом, гражданином Украины Стефаном Августовичем Капиносом. Российское следствие утверждает, что парни познакомились в 2013 году, и Капинос обучил Гриба технологиям производства самодельных взрывных устройств.

Капинос якобы обучил Гриба изготовлению самодельных взрывных устройств. interpol.int

Как сообщалось ранее, 20-летний украинец Гриб был задержан российскими силовиками на территории Беларуси в августе 2017 года.