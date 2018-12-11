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Ле Пен раскритиковала политику Макрона

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Лидер Национального объединения подчеркнула, что французский президент не признает недостатков своей модели управления государством.
Марин Ле Пен
Марин Ле Пен

Глава партии Национальное объединение Марин Ле Пен прокомментировала решение президента Франции Эммануэля Макрона о введении в стране режима чрезвычайного положения. Свое сообщение политик опубликовала в Twitter вечером 10 декабря. 

Ле Пен считает, что из-за протестов Макрон решил исправить ошибочные решения, принятые в налоговой сфере, но при этом не признал недостатков своей политики. 

"Столкнувшись с протестами Макрон отказался от некоторых своих налоговых ошибок, и это хорошо, но он отказывается признать, что оспаривается его модель управления (государством)", - отметила политик.

По ее словам, модель Макрона - это "дикая глобализация"», недобросовестная конкуренция, широко распространенная свободная торговля, а также массовая иммиграция с ее социальными и культурными последствиями.

Напомним, в 2017 году Ле Пен проиграла Макрону на выборах президента Франции. За ее кандидатуру во втором туре проголосовали 33,94%% избирателей, в то время как соперник получил 66,06% голосов.

Ранее сообщалось, что 10 декабря в связи с массовыми протестами Макрон объявил в стране чрезвычайное экономическое и социальное положение.

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Теги: Франция, чрезвычайное положение, Марин Ле Пен, Эммануэль Макрон
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    11.12.2018, 02:51
Оценка:  -1
Антибес
Макрон схож на французського гоміка.Але на Президента він не схож зовсім.Тим гірше для нього.Але наш п'яниця Петро схож на Президента ще менше ніж гомік Макрон,хоча теж полюбляє смоктати...
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