В Бразилии неизвестный открыл стрельбу в соборе: есть погибшие и раненые

В бразильском городе Кампинас во вторник, 11 декабря, мужчина открыл огонь в католическом соборе. Он застрелил четырех человек и ранил троих, а потом застрелился сам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на GloboNewsTV.

Отмечается, что стрельба в храме произошла во время дневной Мессы.

"Нападающий вошел в католический собор в бразильском городе Кампинас в этот вторник и застрелил четыре человека перед тем, как убил и себя. Еще три человека были госпитализированы с ранениями", - говорится в сообщении.

Личность нападавшего пока не установлена.

