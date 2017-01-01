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В Бразилии неизвестный открыл стрельбу в соборе: есть погибшие и раненые

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Мужчина открыл стрельбу в храме во время Литургии. После того, как он убил и ранил нескольких присутствующих, нападавший выстрелил в себя.

В бразильском городе Кампинас во вторник, 11 декабря, мужчина открыл огонь в католическом соборе. Он застрелил четырех человек и ранил троих, а потом застрелился сам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на GloboNewsTV.

Отмечается, что стрельба в храме произошла во время дневной Мессы.

"Нападающий вошел в католический собор в бразильском городе Кампинас в этот вторник и застрелил четыре человека перед тем, как убил и себя. Еще три человека были госпитализированы с ранениями", - говорится в сообщении.

Личность нападавшего пока не установлена.

Напомним, несколькоми днями ранее в Бразилии при попытке ограбления банка погибли 13 человек.

Ранее в Австралии неизвестные открыли стрельбу по полицейским. После они забаррикадировались в жилом доме.

 

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Теги: Бразилия, самоубийство, видео, храм, стрельба, убийство, Собор
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Источник: korrespondent.net

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