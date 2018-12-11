Возросло число жертв при стрельбе в Страсбурге
В результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге погибли два человека, еще 11 получили ранения.
Число погибших при стрельбе в центре французского Страсбурга возросло, передает телеканал BFM.
Согласно имеющейся на данный момент информации, убиты два человека. Ранения получили 11 человек.
Местным жителям настоятельно рекомендует не покидать свои дома.
Полиция установила личность человека, устроившего стрельбу. Преступник до сих пор не пойман.
В Торонто произошла стрельба: есть пострадавшие
В Торонто произошла стрельба: есть пострадавшие
Напомним, вечером 11 декабря неизвестный открыл огонь рядом с многолюдной рождественской ярмаркой в Страсбурге. Нападавший стрелял из автомата, а после скрылся.
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