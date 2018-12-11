Возросло число жертв при стрельбе в Страсбурге

В результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге погибли два человека, еще 11 получили ранения.



Число погибших при стрельбе в центре французского Страсбурга возросло, передает телеканал BFM

Согласно имеющейся на данный момент информации, убиты два человека. Ранения получили 11 человек.



Местным жителям настоятельно рекомендует не покидать свои дома.











В Торонто произошла стрельба: есть пострадавшие

Полиция установила личность человека, устроившего стрельбу. Преступник до сих пор не пойман.

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