Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Возросло число жертв при стрельбе в Страсбурге

Комментариев: 2
В результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге погибли два человека, еще 11 получили ранения.
 
Число погибших при стрельбе в центре французского Страсбурга возросло, передает телеканал BFM.
 
Согласно имеющейся на данный момент информации, убиты два человека. Ранения получили 11 человек.
 
Местным жителям настоятельно рекомендует не покидать свои дома.
 
Полиция установила личность человека, устроившего стрельбу. Преступник до сих пор не пойман.



В Торонто произошла стрельба: есть пострадавшие
 
Напомним, вечером 11 декабря неизвестный открыл огонь рядом с многолюдной рождественской ярмаркой в Страсбурге. Нападавший стрелял из автомата, а после скрылся.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Франция, видео, стрельба, жертвы, Страсбург
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Мейзенхол    11.12.2018, 23:55
Оценка:  +1
Мейзенхол
Мир еще не отошел от кровавой трагедии в Батаклане и других кровавых событий. Все это вызывает искреннюю тревогу. Соболезную.
aleksandrkv    11.12.2018, 23:50
Оценка:  +1
aleksandrkv
во всём виноваты мусульмане или другие сомнительной национальности
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь