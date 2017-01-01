Франция усиливает антитеррористические мероприятия
Глава МВД Франции Кристоф Кастане сообщил, что в стране усиливается контроль на границах после теракта в Страсбурге.
Антитеррористические мероприятия во Франции будут усилены. Об этом заявил в среду, 12 декабря, глава МВД Кристоф Кастанер. Передают местные СМИ.
"В настоящее время во Франции усилен план антитеррористических мероприятий", – сказал.
Напомним, вечером 11 декабря-летний уроженец Страсбурга Шариф Шекат открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. По последним данным, ирое человек скончались, еще 12 госпитализированы с различными ранениями. Злоумышленнику удалось скрыться.
Инцидент признан терактом, поиск террориста продолжается.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент