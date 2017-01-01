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Франция усиливает антитеррористические мероприятия

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Глава МВД Франции Кристоф Кастане сообщил, что в стране усиливается контроль на границах после теракта в Страсбурге.
В Страсбурге произошел теракт
В Страсбурге произошел теракт

Антитеррористические мероприятия во Франции будут усилены. Об этом заявил в среду, 12 декабря, глава МВД Кристоф Кастанер. Передают местные СМИ.
 
"В настоящее время во Франции усилен план антитеррористических мероприятий", – сказал.
 
Напомним, вечером 11 декабря-летний уроженец Страсбурга Шариф Шекат открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. По последним данным, ирое человек скончались, еще 12 госпитализированы с различными ранениями. Злоумышленнику удалось скрыться.
 
Инцидент признан терактом, поиск террориста продолжается.

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Теги: теракт, Франция, безопасность, стрельба, Страсбург
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Источник: korrespondent.net

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