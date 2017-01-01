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Убийство Хашукджи: Трамп заявил о поддержке саудовского принца

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наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашукджи.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп продолжает поддерживать наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана, несмотря на возможную причастность последнего к убийству журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом он заявил в комментарии агентству Reuters.

При этом Трамп отказался комментировать вопрос, был ли наследный принц соучастником убийства.

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По словам американского президента, Саудовская Аравия была хорошим союзником США. На вопрос, означает ли поддержка страны поддержку принца, Трамп ответил, что "сейчас – без сомнения, да".

Президент США также напомнил, что принц отрицает свою причастность к убийству.

По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашукджи. К аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб

 

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Теги: Саудовская Аравия, журналист, Журналисты, убийство, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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