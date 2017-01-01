В Венесуэле арестовали немецкого журналиста

Репортера Билли Сикса задержали по обвинению в шпионаже, мятеже и незаконном вторжении в зону охраняемого объекта. Ему может грозить до 28 лет тюрьмы.

Немецкий журналист Билли Сикс арестован в Венесуэле. Эту информацию в среду, 12 декабря, подтвердили DW в МИД Германии.

Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ уточнили, что посольство Германии в Каракасе оказывают репортеру консульскую поддержку.

Сикс сотрудничал с правоконсервативным берлинским еженедельником Junge Freiheit, а также с изданием Deutschland-Magazin.

В Венесуэле ему предъявлены обвинения в шпионаже, мятеже и незаконном вторжении в зону охраняемого объекта.

По сведениям неправительственной организации Репортеры без границ, журналист находится под стражей в военной тюрьме с середины ноября. По некоторым данным, он не может воспользоваться услугами частного адвоката, а вынужден прибегать к помощи выделенного ему государственного защитника.

В венесуэльской НПО Espacio Publico в свою очередь уточнили, что Сикс работал над материалами о незаконном обороте наркотиков, контрабанде топлива и стратегических товаров, торговле людьми, а также о массовой эмиграции жителей Венесуэлы из страны.

"Мы ценим его журналистскую работу, а также бесстрашную манеру, в которой Билли Сикс готовит репортажи из кризисных регионов по всему миру", - отметил в беседе с DW главный редактор Junge Freiheit Дитер Штайн.

Репортера арестовали, предположительно, после того как он въехал в Венесуэлу с территории Колумбии.

Если Сикса признают виновным по всем трем статьям, ему может грозить до 28 лет тюрьмы. Репортеры без границ призвали к освобождению журналиста.

Ранее Билли Сикс уже работал в горячих точках - Ливии и Сирии - по заказу Junge Freiheit.

Начиная с декабря 2012 года, он провел несколько недель под стражей в Сирии по обвинению в незаконном пересечении границы и терроризме. Тогда при поддержке дипломатов журналист был освобожден из-под стражи.

Источник: Русская служба DW

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