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Появился фоторобот страсбургского стрелка

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В ориентировке на 29-летнего Шерифа Шекатта, предположительно совершившего нападение в Страсбурге, говорится, что "преступник представляет опасность".
В прокуратуре подтвердили задержание четырех подозреваемых в стрельбе
В прокуратуре подтвердили задержание четырех подозреваемых в стрельбе

Французская полиция распространила фоторобот 29-летнего Шерифа Шекатта, подозреваемого в нападении на рождественском базаре в Страсбурге.

В розыскной ориентировке на него говорится, что "преступник представляет опасность". Правоохранительные органы просят не вступать с мужчиной в контакт.

 
 

Между тем премьер-министр Франции Эдуар Филипп сообщил, что правительство наращивает число солдат, задействованных в антитеррористической операции Sentinelle.

Специальное подразделение для ее выполнения было сформировано еще в 2015 году, после нападения на редакцию Charlie Hebdo и атаки на кошерный магазин в Париже. С этого момента военнослужащие регулярно патрулируют улицы во французских городах в целях предотвращения возможных терактов.

Теперь власти хотят привлечь к спецоперации еще порядка 1300 военных.

Теракт на ярмарке в Страсбурге. Все подробности

Напомним, нападение на рождественском базаре в Страсбурге произошло 11 декабря. Преступник открыл огонь из автоматического оружия по толпе. По последним данным, три человека погибли, еще 12 получили ранения. С места происшествия мужчина скрылся на угнанном такси, он объявлен в розыск.

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: теракт, Терроризм, Франция, террористы, террорист, Страсбург, фоторобот
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Источник: korrespondent.net

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