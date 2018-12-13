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МИД РФ заявил о "наступлении Киева" на Донбассе

Комментариев: 3
Власти Украины готовят наступление на мариупольском направлении на Донбассе, заявили в Министерстве иностранных дел России.
В МИД РФ анонсировали "наступление Киева" на Донбассе
В МИД РФ анонсировали "наступление Киева" на Донбассе
ru.wikipedia.org

В Москве считают, что в ближайшие дни Киев может устроить военную провокацию на линии соприкосновения на Донбассе, готовит наступление на мариупольском направлении. Об этом в четверг, 13 декабря заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

"К сожалению, тревожные новости из этого региона продолжают поступать. Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введением, в частности, в Донецкой и Луганской областях режима военного положения, организовать быстрое наступление на мариупольском направлении с целью захвата находившейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией", - сообщила Захарова на брифинге.

Напомним, 25 ноября у Керченского моста спецназ РФ захватил три украинских корабля. В результате были ранены шесть украинских военнослужащих.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах.

Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". МИД РФ вручил ноту протеста временному поверенному в делах Украины.

В Минобороны сообщили, что в областях, где введено военное положение, предусматриваются массовые сборы с военнообязанными территориальной обороны продолжительностью до 10 суток. Во время сборов будет проведено боевое слаживание бригад и батальонов теробороны для подготовки к защите своих областей.

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Теги: Украина-Россия, Москва, МИД РФ, Азовское море, донбасс, МИД, Мариуполь, наступление, ситуация на востоке Украины, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Next-Step    13.12.2018, 12:26
Оценка:  +2
Next-Step
А какое раше дело до этого, "их же там нет", а конфликт чисто "внутриукраинский".
Ivanez    13.12.2018, 12:02
Оценка:  +4
Ivanez
Имеют полное право
Ruspidor    13.12.2018, 11:14
Оценка:  +6
Ruspidor
Только после химической атаки, машка...
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