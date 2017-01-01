Стрельба в Страсбурге: умер еще один пострадавший

Подозреваемый Шериф Шекатт якобы заявил водителю такси, что хотел отомстить за убитых братьев в Сирии.

От теракта в Страсбурге украинцы не пострадали

От тяжелых ранений, полученных во время стрельбы на рождественском рынке в Страсбурге, умер третий пострадавший. Об этом сообщает французский телеканал France 24 со ссылкой на прокуратуру Парижа в четверг, 13 декабря.

Сам Шериф Шекатт, предположительно совершивший нападение во французском Страсбурге, рассказал о мотивах водителю такси.

По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идет о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях.

Теракт на ярмарке в Страсбурге. Все подробности

В ходе операции по поимке преступника задержаны пять человек, сам стрелок мог покинуть территорию Франции и перебраться в Германию. Полиция и жандармы продолжают поиски преступника.

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