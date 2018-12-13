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В Израиле палестинец застрелил двух военных

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Теракт произошел на автобусной остановке к северу от Иерусалима. В армии Израиля пообещали найти террориста.
Израильский силовик на месте теракта
Израильский силовик на месте теракта

В Израиле в результате теракта погибли двое военнослужащих, и еще один получил тяжелые ранения. Об этом сообщила Армия обороны Израиля на своей странице в Twitter в четверг, 13 января.

Отмечается, что стрельбу открыл палестинец. Он совершил нападение на людей на остановке автобуса.

"Палестинец открыл огонь на автобусной остановке, убив двух израильтян, серьезно ранив одного, а также еще и других у Гиват Асафа к северу от Иерусалима. Мы ищем террориста. Мы найдем его", – заявили военные.

Позже стало известно, что погибли военнослужащие армии Израиля.

Cмотрите фотогалерею: В Израиле палестинец застрелил двух военных

Напомним, 10 декабря на автобусной остановке возле еврейского поселения Офра на Западном берегу реки Иордан палестинцы открыли огонь из автомобиля по группе израильтян. Тогда в результате стрельбы пострадали шесть человек.

А в сентябре вооруженный ножом палестинец убил израильского поселенца с гражданством США на Западном берегу реки Иордан.

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Теги: теракт, Израиль, Палестина, стрельба, арабо-израильский конфликт, погибли, теракты, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Антибес    13.12.2018, 17:07
Оценка:  0
Антибес
Израиль-это исчадие зла!Палестинцы защищают свою землю от пейсатых захватчиков.Честь им и хвала!
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