Телефонную книгу Сталина продали с молотка за три миллиона рублей

В книге собраны все телефонные номера, начиная с высших кабинетов и дач и заканчивая номерами всего политбюро и помощников.

На аукционе в Москве за три миллиона рублей была продана книга со списком абонентов правительственной автоматической телефонной станции, изданная в 1950 году. Об этом в пятницу, 14 декабря, сообщает ТАСС.

Отмечается, что стартовая цена лота составляла порядка 30 тыс. рублей.

Книга хранилась у ближайшего подвижника Иосифа Сталина - Николая Шверника. В ней собраны все телефонные номера, начиная с высших кабинетов и дач Сталина, Лаврентия Берии и заканчивая номерами всего политбюро и помощников.

Также на торги было выставлено одно из последних писем легенды советского рока музыканта Виктора Цоя, адресованное жене Марьяне.

"Письмо на аукционе не продано, но сразу после аукциона мы получили предложение на покупку всех непроданных "цоевских лотов" по чуть более низкой цене. Впереди переговоры с владельцами предметов", - отметил глава аукционного фонда Литфонд Сергей Бурмистров.

Также он сообщил, что письмо очень откровенное: в нем Цой пишет, как устал от концертов, как хочет скрыться от всех хотя бы на месяц, также пишет и о финансовых трудностях семьи. Стартовая цена лота составляла 1,4-1,5 млн рублей.

Напомним, летом 2018 на аукционе за 17,3 тысячи долларов продали посмертную маску Сталина.

А в Грузии замечен Bentley с головой Сталина. Дорогой автомобиль оснащен головой Иосифа Сталина в натуральный размер на месте, где обычно автомобили крепят значок.

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