Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Четвертой жертвой стрельбы в Страсбурге стал итальянский журналист

Комментариев: 0
Журналист Антонио Мегалицци, который был ранен во время стрельбы в Страсбурге, умер в больнице.
Умер Антонио Мегалицци
Умер Антонио Мегалицци
twitter.com/matteosalvinimi

Четвертой жертвой стрельбы во французском Страсбурге стал 28-летний журналист из Италии Антонио Мегалицци. Об этом в пятницу, 14 декабря, в соцсети Facebook сообщила сеть европейских радиостанций EuroPhonica, на которую он работал. 

"Вынуждены подтвердить, что наш коллега Антонио покинул нас", - говорится в посте. 

Ранее сообщалось, что количество погибших во время теракта в Страсбурге увеличилось до четырех.

Напомним, 11 декабря неизвестный мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге. Сотрудники полиции Франции застрелили 29-летнего Шерифа Шеката, подозреваемого в нападении.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Италия, СМИ, Франция, журналист, Страсбург, погиб
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь