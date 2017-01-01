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Из-за протестов во Франции мобилизовали 70 тысяч полицейских

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В Париже мобилизованы 8 тысяч человек, сотрудники правоохранительных органов уже заняли позиции возле Триумфальной арки.
"Желтые жилеты" намерены продолжить протесты на этих выходных
"Желтые жилеты" намерены продолжить протесты на этих выходных

МВД Франции мобилизовало почти 69 тысяч полицейских из-за ожидаемых новых протестов "желтых жилетов", сообщает BFMTV в субботу, 15 декабря.

Сотрудники правоохранительных органов уже заняли позиции возле Триумфальной арки в Париже. В Париже мобилизованы 8 тысяч человек.

Отмечается, что правоохранители планируют отправить подкрепления в Бордо, Тулузу, а также другие города для обеспечения порядка на митингах. 

Также на телеканале добавили, что на дорогах и вокзалах возможны дополнительные проверки.

На прошлах выходных во Франции было мобилизовано 89 тысяч полицейских. Отмечается, что магазины, которые неделю назад были закрыты из-за протестов, в эту субботу будут работать.

Напомним, во Франции с 17 ноября продолжаются акции протестного движения так называемых желтых жилетов. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра.

Правительство Франции пошло на экономические уступки "желтым жилетам" и отсрочило на год повышение цен на топливо и наложило мораторий на повышение в течение зимы тарифов на газ и электроэнергию.

Также с 2019 года в стране будет повышена на 100 евро минимальная зарплата и уменьшено налоговое бремя для самых незащищенных слоев населения.

 

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Теги: Франция, протесты, полиция, желтые жилеты
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Источник: korrespondent.net

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