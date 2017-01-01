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В Брюсселе протестуют против миграционного пакта ООН

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Столкновения между полицией и протестующими вспыхнули, когда участники акции попытались проникнуть в здание евроинституций.
Протесты в Брюсселе
Протесты в Брюсселе
RTBF
 
Перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе проходит протест против миграционного пакта ООН, протестующие вступили в столкновения с полицией, сообщает телерадиокомпания RTBF.
 
В акции протеста, по данным полиции, приняли участие 5500 человек, которые прошли шествием от центрального вокзала до европейского квартала, выкрикивая лозунги вроде "Наш народ прежде всего", "Брюссельские левые крысы!", "Нет джихаду в нашей стране!".
 
Столкновения между полицией и протестующими вспыхнули, когда участники акции попытались  проникнуть в здания евроинституций. Митингующие начали сносить ограждения возле здания Еврокомиссии и забрасывать камнями и петардами полицейских.
 
В ответ правоохранители применили водометы и слезоточивый газ.
 
Шествие против миграционного акта ООН, подписанного в декабре в Мараккеше, организовали несколько ультраправых организаций Бельгии.
 
Напомним, что Украина отложила подписание миграционного пакта ООН до более благоприятных условий.
 
Ранее США, Польша, Венгрия, Болгария, Венгрия, Чехия и Австрия, которая сейчас председательствует в ЕС, и некоторые другие государства уже выразили сомнение в Глобальном пакте или заявили об отказе присоединяться к нему.
 
 
 
 
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Теги: ЕС, ООН, протесты, Брюссель, мигранты, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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