В Брюсселе протестуют против миграционного пакта ООН

Столкновения между полицией и протестующими вспыхнули, когда участники акции попытались проникнуть в здание евроинституций.

Перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе проходит протест против миграционного пакта ООН, протестующие вступили в столкновения с полицией, сообщает телерадиокомпания RTBF.

В акции протеста, по данным полиции, приняли участие 5500 человек, которые прошли шествием от центрального вокзала до европейского квартала, выкрикивая лозунги вроде "Наш народ прежде всего", "Брюссельские левые крысы!", "Нет джихаду в нашей стране!".