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Возросло число жертв теракта в Страсбурге

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Число погибших при стрельбе на рождественской ярмарке в Страсбурге увеличилось до пяти человек.
В Страсбурге произошел теракт на рождественской ярмарке
В Страсбурге произошел теракт на рождественской ярмарке


Пятый пострадавший в результате стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге скончался. Об этом в воскресенье, 16 декабря, сообщает Reuters со ссылкой на прокурора в Париже.

По его словам, умерший был гражданином Польши. Других подробностей не приводится.

Напомним, 11 декабря мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге. Погибли четыре человека, более 10 пострадали. Позже полицейские застрелили 29-летнего Шерифа Шеката, подозреваемого в нападении.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

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Теги: теракт, Франция, жертвы, Страсбург
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Источник: korrespondent.net

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