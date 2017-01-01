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ЕС продлит санкции против РФ - журналист

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Официально о продлении санкций будет объявлено на этой неделе позже, сообщил журналист.
В ЕС согласовали пролонгацию антироссийских санкций
В ЕС согласовали пролонгацию антироссийских санкций
Getty Images

В понедельник, 17 декабря, послы ЕС согласовали продление экономических санкций против РФ еще на полгода. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в своем микроблоге Twitter.

"Послы ЕС дали "зеленый свет" продолжению экономических санкций против России еще на полгода", - сообщил журналист.

Он также добавил, что официально об этом решении будет объявлено позже на этой неделе.

О сохранении санкций против России в полном объеме на прошлой неделе на саммите в Брюсселе договорились лидеры государств-членов ЕС. Политическое решение принято, несмотря на намерение Италии заблокировать его.

Позже также Саммит ЕС принял решение по ситуации в Азовском море. В решении упоминается возможность введения новых механизмов воздействия на Россию.

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Теги: ЕС, Евросоюз, санкции, санкции против России
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Источник: korrespondent.net

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