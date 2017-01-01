Полиция задержала родственника стрелка из Страсбурга - СМИ

Подозреваемый был помещен под стражу по требованию прокуратуры. Мужчину подозревают в преступном сговоре с террористами.

Полиция предъявила обвинения близкому родственнику Шерифа Шекатта, который устроил стрельбу на ярмарке в Страсбурге. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщил телеканал BFMTV

Отмечается, что мужчину подозревают в преступном сговоре с террористами, а также незаконном приобретении, хранении и передаче оружия.

Он был помещен под стражу по требованию прокуратуры.

Ранее сообщалось о семи задержанных, которые связаны с Шекаттом.

Правоохранители застрелили 29-летнего Шеката, подозреваемого в нападении, во время задержания. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

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