Полиция задержала родственника стрелка из Страсбурга - СМИ
Подозреваемый был помещен под стражу по требованию прокуратуры. Мужчину подозревают в преступном сговоре с террористами.
Полиция предъявила обвинения близкому родственнику Шерифа Шекатта, который устроил стрельбу на ярмарке в Страсбурге. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщил телеканал BFMTV.
Отмечается, что мужчину подозревают в преступном сговоре с террористами, а также незаконном приобретении, хранении и передаче оружия.
Он был помещен под стражу по требованию прокуратуры.
Ранее сообщалось о семи задержанных, которые связаны с Шекаттом.
Напомним, 11 декабря неизвестный мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге. По последним данным, погибли пять человек и более десяти пострадали.
Правоохранители застрелили 29-летнего Шеката, подозреваемого в нападении, во время задержания.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
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