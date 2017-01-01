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Полиция задержала родственника стрелка из Страсбурга - СМИ

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Подозреваемый был помещен под стражу по требованию прокуратуры. Мужчину подозревают в преступном сговоре с террористами.
Во Франции задержали родственника страсбургского стрелка
Во Франции задержали родственника страсбургского стрелка
 
Полиция предъявила обвинения близкому родственнику Шерифа Шекатта, который устроил стрельбу на ярмарке в Страсбурге. Об этом в понедельник, 17 декабря, сообщил телеканал BFMTV.
 
Отмечается, что мужчину подозревают в преступном сговоре с террористами, а также незаконном приобретении, хранении и передаче оружия.
 
Он был помещен под стражу по требованию прокуратуры.
 
Ранее сообщалось о семи задержанных, которые связаны с Шекаттом.
 
Напомним, 11 декабря неизвестный мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге. По последним данным, погибли пять человек и более десяти пострадали.

Правоохранители застрелили 29-летнего Шеката, подозреваемого в нападении, во время задержания.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

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Теги: теракт, Франция, Страсбург, подозреваемые
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Источник: korrespondent.net

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