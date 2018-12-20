РФ не прекратила дезинформационные операции в США - The New York Times

Российское влияние через социальные сети очень масштабно.

Российские дезинформационные операции, которые затронули выборы президента США в 2016, ни в малейшей степени не прекращены.

Об этом директор отдела исследований компании, специализирующейся на кибербезопасности, Рени Диреста пишет в статье “Что мы знаем о российской дезинформации“ для американского издания The New York Times, передает Lb.ua.

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Как можно судить из двух новых отчётов сенатского комитета по разведке, российское влияние через социальные сети – вопреки предположениям многих выдающихся технических руководителей, - это хроническое, широкораспостранённое и идентифицируемое состояние, с которым теперь необходимо агрессивно бороться.

Комитет сената попросил две исследовательские группы, одну из которых возглавляет Диреста, исследовать в полном объёме недавние многогодовые операции России по влиянию на взгляды американцев, проводимые российским Агентством интернет-исследований.

Сенат предоставил группе данные, связанные с действиями агентства, полученные сенатом от Facebook, Twitter и Alphabet (материнская компания Google). Платформами именно этих компаний манипулировало агентство.

В докладе делается вывод о том, что Россия могла успешно маскироваться под разные американские средства массовой информации и несуществующих личностей, выстраивать сообщества, состоящие из сотен тысяч людей, годами увеличивать своё влияние и использовать его для манипулирования уже существующими политическим и общественным расколами.

Отмечается, что это была кроссплатформенная атака, которая использовала различные особенности каждой социальной сети и охватывала всю её экосистему.

Самый большой урок из исследования российского вмешательства - это тревожащее отсутствие адекватных структур для взаимодействия между множеством заинтересованных лиц, как приватных, так и публичных, для выработки решений и надлежащего надзора.

Как сообщалось 17 декабря, в США подготовили новый отчет по делу о российском вмешательстве в американские президентские выборы.