Жертвами протестов во Франции стали девять человек

Власти Франции заявили, что девятый человек 20 декабря погиб в результате протестов "желтых жилетов".

В результате протестов "желтых жилетов" во Франции погибли уже девять человек. Министр внутренних дел Кристоф Кастанер заявил в четверг, 20 декабря, что жертва была участником протеста в юго-западном городе Аген.

Народный депутат Оливье Дамусин отметил, что протестующий попал под грузовик, и был местным лидером движения "желтых жилетов". Восемь других также умерли в основном из-за дорожно-транспортных происшествий, связанных с блокировкой движения.

Демонстранты продолжают блокировать пункты въезда на автомагистрали и транспортные развязки по всей стране. Призывая к спокойствию во время праздников, Кастанер сказал: "Это должно остановиться. Девять мертвых".

Ранее сообщалось, что убытки из-за действий активистов движения "желтых жилетов" обойдутся бюджету Франции в 10 млрд евро.

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