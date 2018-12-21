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РФ отказалась вернуть ценности, вывезенные из Германии после войны

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Вопрос о возвращении предметов искусства, вывезенных в СССР, в 2013 году подняла канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Берлин будет настаивать на проведении переговоров
Берлин будет настаивать на проведении переговоров
dw.com

В России отвергают возможность возвращения культурных ценностей, вывезенных из Германии после Второй мировой войны.

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Об этом в четверг, 20 декабря, заявил в интервью российским СМИ глава департамента музеев министерства культуры РФ Владислав Кононов, передает DW.

По его словам, российские музеи иногда покупают за собственные деньги или средства из бюджета ранее похищенные экспонаты, которые находятся на американских и европейских аукционах.

Ранее российское издание Известия написало, что в Германии настаивают на возвращении Россией вывезенных после войны культурных объектов. Среди них находки археолога Генриха Шлимана (Heinrich Schliemann) и Еберсвальдское сокровище - большое собрание доисторических золотых изделий.

Сообщая об этом, газета сослалась на посольство ФРГ в Москве, которое в свою очередь передало слова уполномоченного правительства Германии по вопросам культуры и СМИ Моники Грюттерс (Monika Grütters). 

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Вопрос о возвращении предметов искусства, вывезенных в СССР, в 2013 году подняла канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Сейчас, как следует из слов представителей немецкого правительства, которые приводит российское издание, Берлин “будет настаивать на проведении переговоров с представителями правительства РФ“.

В Германии считают, что культурные объекты, которые “воплощают выдающиеся достижения нации“, не должны использоваться в качестве компенсации за военные потери, что, в частности, подтверждают Гаагские правила ведения войны 1907 года. Экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой заявил, что обмен трофейными ценностями не может обсуждаться, пока между Москвой и Берлином нет “политического диалога“.

Как сообщалось 13 октября, министерство юстиции заплатило 12,5 млн гривен за услуги голландских и украинских юристов, которые будут представлять интересы Украины в апелляции на решение суда в Нидерландах о возврате Украине экспонатов музеев из аннексированного Крыма, в частности коллекции “скифского золота“.

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Теги: Вторая мировая война, Германия, Россия, СССР
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Комментариев (5)
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SergioV    21.12.2018, 11:19
Оценка:  0
SergioV
Эти ценности, давно по домам чинуш разлетелись...
ВыВсеВрети    21.12.2018, 11:14
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
кто сомневался? мягко написано вывезено, нужно проще - украдено как и все остальное!
FPN    21.12.2018, 11:10
Оценка:  -1
FPN
А Германия возместила ущерб и похищенное?
А сколько людей уничтожено?!!!
Sinobi-life    21.12.2018, 11:17
Оценка:  +1
Sinobi-life
Германия в отличие от вас репарациивыплачивала,а вот на счёт убитых,так это к вашему любимому сталину и его генералам,которые тысячами на убой посылали и в лагерях сгноили!!!!
SergioV    21.12.2018, 11:17
Оценка:  0
SergioV
надо еще монголо-татарам сказать что-бы возместили ущерб и похищенное... Хотя они родственники, им можно и простить.
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