В столице Сомали прогремели два взрыва, есть жертвы

Погибшими и пострадавшими преимущественно являются сотрудники правоохранительных органов Сомали.

По меньшей мере шесть человек погибли и 13 пострадали в результате двух взрывов в столице Сомали – Могадишо. Об этом сообщает Al Jazeera в субботу, 22 декабря.

Отмечается, что оба взрыва произошли с разницей в несколько минут в районе Национального театра. Взорвались заложенные в автомобили бомбы.

Машины стояли возле контрольно-пропускного пункта, поэтому погибшими и пострадавшими преимущественно являются сотрудники правоохранительных органов.

Полиция начала расследование по факту взрывов.

Напомним, в ноябре в результате нескольких взрывов возле отеля в Могадишо погибли 30 человек. Ответственность за эти теракты взяла на себя исламистская группировка Аш-Шабаб.

А 17 декабря стало известно, что США нанесли шесть авиаударов на юге Сомали. Были убиты более 60 боевиков Аш-Шабаб.

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