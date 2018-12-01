В столице Сомали прогремели два взрыва, есть жертвы
По меньшей мере шесть человек погибли и 13 пострадали в результате двух взрывов в столице Сомали – Могадишо. Об этом сообщает Al Jazeera в субботу, 22 декабря.
Отмечается, что оба взрыва произошли с разницей в несколько минут в районе Национального театра. Взорвались заложенные в автомобили бомбы.
Машины стояли возле контрольно-пропускного пункта, поэтому погибшими и пострадавшими преимущественно являются сотрудники правоохранительных органов.
Полиция начала расследование по факту взрывов.
BREAKING: Heavy explosion heard in #Mogadishu #Somalia pic.twitter.com/Ddt5TfKCiJ— DalsanTV (@DalsanTv) 22 декабря 2018 г.
Напомним, в ноябре в результате нескольких взрывов возле отеля в Могадишо погибли 30 человек. Ответственность за эти теракты взяла на себя исламистская группировка Аш-Шабаб.
А 17 декабря стало известно, что США нанесли шесть авиаударов на юге Сомали. Были убиты более 60 боевиков Аш-Шабаб.
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