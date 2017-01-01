Полиция нашла видео клятвы страсбургского стрелка ИГИЛ - СМИ

Ранее подконтрольное ИГИЛ информационное агентство Amaq заявило, что Шериф Шекат был "солдатом" группировки.

Полиция обнаружила на флэш-карте Шерифа Шеката, устроившего стрельбу в Страсбурге, видеозапись с признанием в верности "Исламскому государству". Об этом в субботу, 22 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

По данным источника, флэш-накопитель обнаружили в доме Шеката. На видео он признается в приверженности террористической группировке "Исламское государство".

Напомним, 11 декабря мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге. Погибли четыре человека, более 10 пострадали. Позже полицейские застрелили 29-летнего Шерифа Шеката, подозреваемого в нападении.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

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