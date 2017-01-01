Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Полиция нашла видео клятвы страсбургского стрелка ИГИЛ - СМИ

Комментариев: 0
Ранее подконтрольное ИГИЛ информационное агентство Amaq заявило, что Шериф Шекат был "солдатом" группировки.
В Страсбурге произошел теракт
В Страсбурге произошел теракт

Полиция обнаружила на флэш-карте Шерифа Шеката, устроившего стрельбу в Страсбурге, видеозапись с признанием в верности "Исламскому государству". Об этом в субботу, 22 декабря, пишет ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

По данным источника, флэш-накопитель обнаружили в доме Шеката. На видео он признается в приверженности террористической группировке "Исламское государство".

Напомним, 11 декабря мужчина открыл огонь на рождественской ярмарке в Страсбурге. Погибли четыре человека, более 10 пострадали. Позже полицейские застрелили 29-летнего Шерифа Шеката, подозреваемого в нападении.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".

Возросло число жертв теракта в Страсбурге

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: теракт, Франция, Страсбург, клятва, ИГИЛ, Исламское государство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь