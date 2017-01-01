Число задержанных на протестах в Париже превысило 140

Число задержанных на шестой акции "желтых жилетов" во французской столице Париже превысило 140 человек.

Во Франции полиция задержала в субботу, 22 декабря, 142 участника продолжающихся с конца ноября антиправительственных протестов «желтых жилетов в центре Парижа. Об этом со ссылкой на полицию сообщает телеканал BFM TV.

Указано, что из них 16 человек были помещены под стражу.

Как сообщается, большая часть задержаний произошла под предлогом осуществления массовых насильственных действий. Среди них один из организаторов протестов, который присутствовал на встрече с правительством 1 декабря - 33-летний водитель Эрик Друэ. Его подозревают в организации беспорядков и незаконном ношении оружия.

По данным издания, в Париж были стянуты силы жандармерии и полицейского спецназа общим числом более 1200 человек. К настоящему моменту они очищают центр французской столицы от манифестантов, используя водометы, слезоточивый газ и спецтехнику.

Как подсчитали французские СМИ, число участников протестов 22 декабря в Париже достигло 2000 человек. Эта акция стала шестой в центре Парижа с ноября.

Известно, что столкновения манифестантов с полицией произошли также в Бордо и Нанте. К тому же, протестующие продолжили попытки блокировать дороги между Испанией и Францией.

Ранее сообщалось, что в ходе протестов "желтых жилетов" во французской столице Париже в субботу, 22 декабря, были задержаны, по меньшей мере, 30 человек.

Напомним, акции протеста продолжаются во Франции с конца ноября. Сначала они были организованы против повышения цен на бензин и за повышение зарплат и соцвыплат. Власти отказывались от диалога с протестующими, президент Эммануэль Макрона назвал столкновения манифестантов с полицией "позором".

По состоянию на 22 декабря в протестах "желтых жилетов" во Франции погибли 10 человек.

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