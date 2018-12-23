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На Сахалине для детей построили ледяной лабиринт без выхода

Комментариев: 3
Лабиринт без входа и выхода построили в Корсакове.
Крепость из льда не имеет ни входа, ни выхода
Крепость из льда не имеет ни входа, ни выхода
skr.su

На главной площади города Корсаков (остров Сахалин, РФ) для детей построили ледяной лабиринт, у которого отсутствуют входы и выходы.

Об этом сообщает местное издание Сахалин и Курилы

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После открытия главной елки на площади райцентра местные жители активно стали обсуждать в соцсетях странный лабиринт.

Хотя у лабиринта нет ни входа ни выхода, тем не менее, дети играют в там, перебираясь через ледяную стену. 

"Дети постарше придвинули скамейку и перелезают по ней через стенку", - уточняет издание.

Объект, как отмечается, еще не завершен. Срок его сдачи намечен на 29 декабря, и строители, как предполагается, не успели завершить работу, и вырезать в лабиринте двери.

Как сообщалось 14 декабря, елка с кладбища “украсила“ центральную площадь поселка под Черниговом.

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Теги: Россия, дети, Сахалин, Новый год
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Комментариев (3)
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Хитрый-Лис    23.12.2018, 16:59
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Чего удавятся московський улус весь такой. Выхода нет ))))))))))
weightless    23.12.2018, 16:16
Оценка:  0
weightless
Готовят в рай измала,
как завещал Кормчий Пу
П    23.12.2018, 15:51
Оценка:  +3
П
Те же строители, которые Олимпийскую деревню строили в Сочи?
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