На Сахалине для детей построили ледяной лабиринт без выхода

Лабиринт без входа и выхода построили в Корсакове.

Крепость из льда не имеет ни входа, ни выхода skr.su

На главной площади города Корсаков (остров Сахалин, РФ) для детей построили ледяной лабиринт, у которого отсутствуют входы и выходы.

Об этом сообщает местное издание Сахалин и Курилы

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После открытия главной елки на площади райцентра местные жители активно стали обсуждать в соцсетях странный лабиринт.

Хотя у лабиринта нет ни входа ни выхода, тем не менее, дети играют в там, перебираясь через ледяную стену.

"Дети постарше придвинули скамейку и перелезают по ней через стенку", - уточняет издание.

Объект, как отмечается, еще не завершен. Срок его сдачи намечен на 29 декабря, и строители, как предполагается, не успели завершить работу, и вырезать в лабиринте двери.

На Сахалине построили для детей ледяной лабиринт без выхода https://t.co/DLk9QHr5LT



Скорее всего, объект ещё не завершён, но сам факт! pic.twitter.com/ABx3NBe3bf — TJ (@tjournal) 23 декабря 2018 г.

Как сообщалось 14 декабря, елка с кладбища “украсила“ центральную площадь поселка под Черниговом.