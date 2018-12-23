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Эрдоган обвинил Израиль в государственном терроре

Комментариев: 1
Биньямин Нетаньяху, в свою очередь, назвал Эрдогана оккупантом Северного Кипра и отметил, что его армия "убивает женщин и детей в курдских деревнях, внутри и за пределами Турции".
Турция продолжает обмениваться колкостями с Израилем
Турция продолжает обмениваться колкостями с Израилем
 
Президент Турции Реджеп Эрдоган на митинге в Стамбуле обвинил главу правительства Израиля Биньямина Нетаньяху в "государственном терроре", сообщает агентство Anadolu.
 
По словам Эрдогана, Нетаньяху "сеет зло".
 
"Как президент Турции, я предпринимаю все шаги для помощи угнетенным, а глава израильского правительства сеет зло, занимаясь государственным террором", - заявил турецкий лидер.
 
 
Он подчеркнул, что Израиль не может выступать с обвинениями против других, пока сам не ответит за "преступления против человечности, массовые убийства и разрушения".
 
Ранее израильский премьер-министр назвал Эрдогана оккупантом Северного Кипра и отметил, что его армия "убивает женщин и детей в курдских деревнях, внутри и за пределами Турции". Нетаньяху подчеркнул, что турецкий лидер не должен "проповедовать" Израилю.
 
Напомним, в конце июля Эрдоган заявил, что принятие закона о национальном еврейском государстве показывает, что Израиль является самой "сионистской, фашистской и расистской" страной в мире. В свою очередь, Нетаньяху в ответ обвинил турецкого президента в геноциде сирийцев и курдов.
 
В мае Израиль и Турция взаимно выслали дипломатов: так, в ответ на выдворение посла Израиля из Анкары в МИД Израиля попросили уехать турецкого консула.
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Теги: Турция, Израиль, Нетаньяху, Эрдоган
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Sirko_1111    23.12.2018, 21:30
Оценка:  -1
Sirko_1111
Аплодисменты. Занавес. Они друг друга стоят. Эрдоган уничтожает курдов. Метаньяху иранских стражей революции, Хезболлу и других ребятишек из арабского мира.
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